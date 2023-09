Calcio. Coppa: parte forte il San Frediano

Pisa 04 settembre 2023 – In Prima Categoria, il primo turno di Coppa non ha lesinato sorprese. Nel girone 4 il San Giuliano di mister Roventini è stato fermato dalla Torrelaghese al ‘Martini’ di Viareggio. Per i sangiulianesi a segno bomber Ghelardoni. Dal prossimo turno entrerà in scena anche il Calci di mister Pagano per un girone che si preannuncia già molto tirato. Nel girone 5 pareggio a reti bianche nel derby tra Livorno 9 e Montenero (0–0), con il Tirrenia di mister Vuono in campo il 10 settembre. Il Selvatelle espugna 0 – 1 Fornacette. Nel girone 6 al ‘Lami’ di Collesalvetti sconfitta interna per l’Atletico Etruria battuto da San Frediano di mister Tocchini. Rete del bomber D’Amore e doppietta di Puliti. Una grande successo di prestigio per il San Frediano. Dal 10 in campo la neopromossa La Cella di mister Frau. Atletico Etruria – San Frediano – 2 – 3 Atletico Etruria: Kalbarczyk; Nobile, Giari, Borriello, Orlandi (77’ Pizzi F); Cecchi, Aiello, Casalini, Filippelli, Guidi (77’ Orlandi); Orfei (86’ Pizzi M.);.All: M. Pizzi. A disposizione Marconcini, Barbieri, Filippi, Ronda, Sottoscritti, Cirinei. All. Pizzi San Frediano: Cateni; Scafuri, Gemignani, Garofalo (77’ Caprai), Tammaro; Santerini (77’ Ferrante); Spinelli, Marinai; Puliti (81’ Maurelli); D'Amore, Toni (77’ Codella); All: E. Tocchini. A disposizione: Avenoso, Bilancieri, Guainai, Masini, Politano. All. Tocchini Marcatori: 7' D'Amore (S); 44' Rig., 57’ Puliti (S); 52’ Orfei (A); 73’ Rig. Borriello (A); In Seconda Categoria, il Migliarino Vecchiano di mister Andreotti espugna 0 – 2 il Campo ‘Arno’ del Ponte delle Origini nel girone 7. Derby dunque ai vecchianesi in questa prima gara ufficiale della stagione per entrambe le compagini. Dal prossimo turno in campo il Pontasserchio di Carboni (il 10 ed il 27 settembre). Nel girone 10 Ospedalieri di mister Palla sconfitti 3–2 sul campo del San Marcario Oltreserchio (tripletta di Romanini per i padroni di casa). Il 10 ed il 27 ecco il San Prospero Navacchio a sfidare entrambe. Atletico Cascina di mister Luperini battuto 1–0 sul campo della Stella Azzurra per il girone 16. Al ‘Bachi’ di Pontedera in posticipo serale passano i padroni di casa grazie ad una rete del giovane Volpi classe 2004.

Fabrizio Impeduglia