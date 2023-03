Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa crolla a Firenze

A Firenze non sono bastati i punti di Benedettini e Conti, uniche in doppia cifra

Pisa, 19 marzo 2023 – Passo indietro in serie C per la Pallacanestro Femminile Pisa, che esce sonoramente sconfitta dal campo della PF Firenze, contro una delle pretendenti alla promozione in serie B, al termine di una gara in cui le ragazze di Sergio Ferro si sono spente alla distanza, dopo un inizio quanto meno combattivo.



LA CRONACA - Già nel primo quarto, la squadra di casa ha mostrato una migliore organizzazione di gioco con le tiratrici da fuori veramente formidabili: alla fine si conteranno 10 triple da parte di Torricelli e compagne, che hanno fatto la differenza, spegnendo ogni timido tentativo di rimonta da parte della formazione ospite.

Le squadre sono andate al riposo con un divario netto di +10 a favore di Firenze, ampiamente meritato ma sulla carta ancora recuperabile (31-21); dopo il riposo, la squadra biancorossa ha però perso ulteriormente fiducia e la PF Firenze ha preso il largo, chiudendo il terzo periodo a +17 ed il quarto addirittura a +24 (66-42).



I VALORI - Quello che ha colpito a fine match è la mancanza di motivazione da parte delle ragazze pisane, che non hanno giocato di squadra, muovendosi spesso in modo prevedibile, senza le giuste convinzione e velocità, andando spesso ad infrangersi contro la zona della squadra di casa. Sotto i tabelloni, il generoso lavoro di Mbeng e Conti non è stato supportato dalle compagne, mentre dal perimetro la percentuale di realizzazione è stata insufficiente, così come quella dei tiri liberi con appena il 50%: non sono così bastati gli 11 punti di Benedettini ed i 10 di Conti, per evitare una brutta sconfitta.



La prossima gara a San Giovanni Valdarno, domenica 26 marzo, diventa decisiva per poter confermare l’attuale quarto posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off, sul campo del CMB Valdarno, largamente battuto all’andata. In settimana coach Ferro avrà molto lavoro da fare, sul piano tattico, ma soprattutto su quello psicologico, per recuperare motivazioni e gioco, in vista di un match che potrebbe aprire nuove prospettive alla stagione biancorossa.



PF Firenze-PF Pisa 66-42

Progressivo: 20-11, 31-21, 52-35

PF Pisa: Sgorbini 6, Mercolini, Mbeng 7, Ferri, Benedettini 11, Beccari 2, Sereni 4, Nesti, Conti 10, Nannini 2, Cioni, Barghini. All.: Ferro.



