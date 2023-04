Basket, in serie C femminile la PF Pisa, con la testa ai play-off, perde a Montecatini

Pisa, 17 aprile 2023 – Una Pallacanestro Femminile Pisa già con la testa ai play-off, senza particolari motivazioni, ha perso l’ultima gara della fase finale del campionato di serie C, sul campo della non eccelsa Pallacanestro Femminile Montecatini, che ha vinto meritatamente, dimostrando di crederci di più. Che potesse essere una giornata con pochi stimoli era nell’aria, ma certo la sconfitta contro una delle ultime squadre del girone, forse, poteva essere evitata dalle ragazze di Sergio Ferro. LA CRONACA - Il primo quarto è stato emblematico dell’andamento del match, con Montecatini che ha potuto prendere il largo senza particolari difficoltà, raggiungendo un vantaggio di 12 punti dopo dieci minuti (19-7). Il resto della gara è stato in equilibrio, senza che la PF Pisa abbia mai dato la sensazione di poterla riaprire (le due squadre sono andate al riposo sul 31-17), riuscendo ad aggiudicarsi nel punteggio soltanto il terzo periodo, che si è attestato sul 41-29 (il gap conclusivo è stato di 15 punti in favore delle termali). In una serata da dimenticare, nessuna atleta ha terminato in doppia cifra; da segnalare il notevole turn-over da parte di coach Sergio Ferro, che ha giustamente concesso minuti a quelle atlete che normalmente giocano meno, ed ha provato alternativamente, in fase difensiva, lo schieramento a zona con quello a uomo. PLAY-OFF - Archiviata la fase finale del campionato, i riflettori sono puntati sulla final four, in partenza domenica 23 aprile, con gara 1 prevista in trasferta contro il Basket Femminile Porcari, che si è aggiudicato l’ultima gara casalinga contro Prato ed ha quindi confermato con merito il primo posto in classifica. L’altra semifinale vedrà PF Firenze e Cestistica Prato a contendersi il secondo posto per la finalissima. Inutile sottolineare la difficoltà delle gare in programma contro Porcari, con cui le biancorosse hanno un bilancio di due vittorie a testa in stagione, ma Benedettini e compagne hanno dimostrato in passato che, con le giuste motivazioni, possono battere chiunque. PF Montecatini-PF Pisa 50-35 Progressivo: 19-7, 31-17, 41-29. Pallacanestro Femminile Pisa: Lafiosca 2, Sgorbini 3, Ferri 4, Mbeng 2, Benedettini 8, Sereni 2, Beccari, Barbieri 9, Garruto 2, Nannini 3, Carboni, Mercolini. All.: Ferro. GC