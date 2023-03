Basket, in Promozione GMV e Cosmocare Cus Pisa lottano in casa per la salvezza

GMV e Cus, qui in uno dei derby giocati, sono entrambe in lotta per non retrocedere

Pisa, 11 marzo 2023 – Terzultima giornata di ritorno del campionato di Promozione, che vede la Ies Sport Pisa nel girone C, in casa, con una squadra dell’hinterland fiorentino; pure tra le mura amiche, nel raggruppamento D, il GMV, opposto alla vicecapolista Stagno, ed il Cosmocare Cus Pisa, che riceve l’Elba.



GIRONE C – Al quinto posto, grazie ad una brillante striscia di cinque successi ad inizio anno, la Ies Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato è reduce da una serie negativa da tre turni, in virtù di un calendario particolarmente impegnativo, che ha visto i blues impegnati con squadre di alta classifica come Massa e Cozzile, Lella Basket Pistoia, e Sky Walkers Lucca. La squadra biancoceleste, che nello scorso turno non ha giocato a Firenze, per un guasto all’impianto della Pallacanestro Liberi e Forti, ospita, sabato alle 20 al palasport, l’altra fiorentina Atletica Castello, terzultima e reduce da una netta sconfitta con la capolista Lucca. Per i blues si tratta di un’occasione unica per tornare finalmente alla vittoria e vendicare l’opaca sconfitta dell’andata.



GIRONE D – Finale di stagione all’insegna del thriller, per GMV e Cosmocare Cus Pisa, appaiati al penultimo posto in classifica, con due punti in più di Piombino e Versilia, che al momento occupano le ultime due posizioni in classifica, da cui scaturirà una retrocessione diretta e la compagine che parteciperà ai play-out per un’altra retrocessione.

Reduce da una boccata di ossigeno, grazie al successo sulla Dinamo Rosignano, che ora ha solo due punti in più dei biancoverdi, il GMV di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, che deve recuperare il 15 marzo la gara con Ineos Rosignano, ha finalmente abbandonato l’ultimo posto, raggiungendo il Cus, con cui è peraltro in vantaggio negli scontri diretti. La formazione di Ghezzano, che sabato scorso ha scoperto un nuovo match winner, l’under Federico Botto, e può ora contare sul rientrante Davini, che garantisce solidità al gruppo, affronta, sabato alle 20,30 a Ghezzano, la vicecapolista Stagno. Il pronostico è contro i verdi, che però, sotto il profilo agonistico e tecnico, sono in progresso.

Chi invece deve cercare di capitalizzare il turno casalingo è il Cosmocare Cus Pisa di Pietro Leoncini, che riceve, domenica alle 15,30 al Palacus, la Pallacanestro Elba. La squadra isolana, affermatasi all’andata, non è da sottovalutare, ma Bonasera e compagni dovranno far di tutto per vincere, e allontanarsi ancora dal fondo della classifica.



Giuseppe Chiapparelli