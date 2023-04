Basket, in Promozione entra nel vivo la fase ad orologio, per IES, CUS e GMV

Pisa, 13 aprile 2023 – E’ entrato nella fase ad orologio il campionato di Promozione maschile, che vede la Ies Sport Pisa nel girone C, ed il GMV nel raggruppamento D, alla loro seconda gara, mentre il Cosmocare Cus Pisa, sempre nel girone D, gioca la sua prima partita. GIRONE C – Terminato il campionato al quinto posto, grazie ad un paio di vittorie finali con Liberi e Forti Firenze e Audax Pistoia, che hanno annullato l’effetto di una serie negativa durata sei turni, la Ies Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato ha perso nel primo match della fase ad orologio con la Farmacia Biagi Capannori dell’ex Giusti, autore di una tripla sulla sirena che ha condannato i biancocelesti, privi di Oliveri, Casagrande e Carta. Bolelli e compagni sono di scena sabato sul difficile campo di Massa e Cozzile, terza forza del girone, che si è affermata in entrambe le gare nel corso della regular season. GIRONE D – In cerca della matematica salvezza, Cosmocare Cus Pisa e GMV si affronteranno al PalaCus nell’ultima giornata della fase ad orologio, il 30 aprile, quando i giochi saranno probabilmente già fatti. Dopo aver chiuso all’ottavo posto la regular season, con 18 punti, 6 in più delle ultime due, Piombino e Versilia, che con ogni probabilità lotteranno per non retrocedere subito e accedere ai play-out, i ragazzi di Pietro Leoncini hanno saltato la gara con la forte StoneExport Livorno, che verrà recuperata il 28 aprile, e giocano, domenica alle 19,30 al PalaCus di Via Chiarugi, con la Dinamo Rosignano, con cui hanno diviso la posta in palio nella regular season. Nei due incontri ha infatti prevalso il fattore campo, con gli universitari, in vantaggio per il quoziente canestri, freschi vincitori a Pisa per 53-40, grazie ad uno strepitoso ultimo quarto, dominato per 23-7. Dopo aver perso inaspettatamente subito dopo le festività, in casa con Versilia, i biancoverdi del GMV, allenati da Cinzia Piazza, coadiuvata da Matilda Benedettini, affrontano, sabato a Portoferraio, la locale Pallacanestro Elba. Contro l’isolani, Vongher e compagni non hanno brillato in stagione, perdendo entrambe le gare, ma la classifica, che vede la retrocessione a 4 punti e i play-out appena a 2, deve mettere le ali ai piedi dei biancoverdi, peraltro a Portoferraio in formazione rimaneggiata. Giuseppe Chiapparelli