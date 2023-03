Basket, in C silver, un Cosmocare Cus Pisa incompleto perde a Livorno con la Fides

Ludovico Quarta ha avuto un buon avvio ed ha concluso in doppia cifra

Pisa, 6 marzo 2023 – Niente da fare per il Cosmocare Cus Pisa Basket, che, privo di Ense e Carpitelli, cede due punti e scettro del comando a Livorno, nel derby contro una motivatissima Fides. I ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti lottato punto a punto con i livornesi, in una gara avvincente dal punto di vista dell’agonismo, per poi cedere nel finale. Nessun problema per l’obiettivo della stagione, l’accesso tra le prime dieci che parteciperanno alla C unica della prossima stagione, resta il rammarico di aver ceduto temporaneamente a Montevarchi la testa della classifica.



LA CRONACA - Orfano di Ense e Carpitelli, coach Cristiano Forti si affida alla vecchia guardia, formata da capitan Siena, Fiorindi e Benini, ma la giornata non è delle migliori per gli universitari. Nel primo quarto, infatti, Fides chiude avanti di due punti (21-19), nonostante le tre bombe messe a segno da Quarta e Giannelli, che sembrano in avvio piuttosto ispirati. Nel secondo la gara è in equilibrio, fino ad un minuto dal riposo, quindi il Cus Pisa Cosmocare si porta a più cinque, ma a fil di sirena si fa superare da un immarcabile Strozzalupi, arrivato poche settimane fa in prestito dalla Promozione, che, oltre a mettere a segno 25 punti, ha creato molto gioco e conquistato diversi falli (39-38).

Al rientro dagli spogliatoi, la reazione pisana è rabbiosa con Spagnolli, che con 5 punti riporta avanti il cherubino: prende il via un’altalena di emozioni, che consente ai padroni di casa di tornare in vantaggio alla fine del terzo periodo (53-48). Nell’ultimo, decisivo, periodo, è la Fides che ci crede maggiormente, il Cus Pisa non è perfetto in alcune chiusure difensive e l’ago della bilancia pende dalla parte livornese, che termina sul 73-65, con grande soddisfazione del pubblico locale.



I VALORI – In una serata con molti errori, finiscono in doppia cifra Spagnolli, Siena, Giannelli e Quarta.



Fides Livorno-Cus Pisa Cosmocare 73-65

Parziali: 21-19, 39-38, 53-48

Fides Livorno: Busoni 4, Botteghi, Lorenzini 4, Massoli 6, Pistolesi, Strozzalupi 25, Mori 10, Paolini 4, Unechenskyi 4, Venditti 9, Dell’Agnello 7. All.: Caverni

Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 5, Cosci, Corbic, Spagnolli 12, Lasala 2, Viviani, Papa, Siena 13, Giannelli 13, Benini 6, Quarta 14. All.: Forti



Giuseppe Chiapparelli