Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa ospita Monsummano per tornare a vincere

Il Cus dovrà ritrovare lucidità e concentrazione, per bissare il successo dell'andata

Pisa, 23 febbraio 2023 – Nella quinta giornata di ritorno il Cus Pisa, targato Cosmocare, non più da solo al comando nel campionato di serie C silver, dopo la sconfitta a Montale, affronta in casa lo Shoemakers Basket Monsummano, domenica alle 20 al Palacus di via Chiarugi.



MONSUMMANO – Promossa dalla serie D, al termine di una entusiasmante galoppata, conclusa con la vittoria in finale ai play-off sulla Fides Livorno, peraltro pure ammessa in C silver, la squadra termale ha un roster molto valido e coeso, guidato da Davide Matteoni, con giocatori esperti della categoria, con frequentazioni in C gold, come le guardie Navicelli, Calderaro, Tesi, Maccione ed i lunghi, Soriani, Chiti e Bellini. Questo gruppo già collaudato ed esperto, è stato ulteriormente consolidato dagli innesti dell’ala forte Filippo Vettori, che Fiorindi e compagni hanno incontrato in C silver e lo scorso anno in C gold, con la maglia del Quarrata, e del giovane play Matteo Lepori, dagli Herons Montecatini, formazione che ha vinto lo scorso campionato di C gold. Lo Shoemakers Basket, che ha vinto lo scorso turno con il fanalino di coda Invictus Livorno, è attualmente al nono posto, dunque in piena corsa per qualificazione alla C unica 2023-24.



COSMOCARE – I ragazzi di Cristiano Forti sono reduci dalla rocambolesca sconfitta di Montale, per un solo punto, dopo un tempo supplementare, in cui, a pochi secondi dalla fine, si sono trovati avanti di ben 5 lunghezze, sul campo della penultima, squadra giovanissima, per lo più di under, che si è dimostrata più motivata nei momenti topici. Dopo un avvio pisano ed una fase centrale del match di marca locale, il Cosmocare ha trovato la forza di rimontare e di agguantare l’overtime sul 70-70. Nei decisivi 5 minuti, il quintetto universitario si è portato avanti di 5 punti con 2 triple di capitan Siena: a giochi fatti, ad appena 24 secondi alla fine, ingenuità ed errori non degni della capolista hanno concesso 6 punti a Montale, che ha chiuso meritatamente per 81-80.

Contro Monsummano, che è certamente compagine molto più quadrata ed esperta, i gialloblù dovranno ritrovare lucidità e concentrazione, per poter bissare il successo dell'andata, centrare presto la matematica certezza della prossima C unica ed iniziare a lavorare in ottica 2023-24.



Giuseppe Chiapparelli