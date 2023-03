Basket, in Promozione la IES Sport rompe il digiuno e vince a Firenze

Mario Carta play guardia della Ies Sport

Pisa, 22 marzo 2023 – Torna al successo, dopo una fame che durava da sei giornate, la Ies Sport Pisa, che supera nettamente in trasferta il fanalino di coda Liberi e Forti Firenze, nel recupero della settima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone C, conquistando due punti che valgono come una boccata di ossigeno per classifica e morale.



LA CRONACA - Come si vede dai parziali, la partita non è mai stata in discussione, salvo un primo quarto in cui i biancocelesti, pur stando sempre avanti, non sono riusciti ad andare in fuga (16-22).

Ma già dal secondo periodo, il cammino è stato tutto in discesa ed in avvio di ripresa la squadra ha iniziato a tenere buone medie al tiro, soprattutto dall’arco, che hanno scavato un divario importante.

Due hanno finito in doppia cifra, Villani e Michele D’Amico, ma tutti hanno ben figurato.



La regular season termina sabato, sul campo della penultima Pistoia, in un altro match da vincere, prima della fase a orologio.



Liberi e Forti Firenze-Ies Sport Pisa 51-72

Progressivo: 16-22, 28-43, 38-58.

IES Sport Pisa: Villani 17, Carta 5, Giusfredi 4, Timpano 3, D'Amico M. 16, Gravina 5, Bonacci 6, Casagrande 5,

Vianelli 6, Bolelli, Bandino, Oliveri 6. All.: Campani.



GC