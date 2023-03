Basket, derby testacoda a Livorno per il Cus Pisa Cosmocare, sul campo di Invictus

La squadra di Forti ha già centrato il primo obiettivo della stagione: la C unica 2023-24

Pisa, 17 marzo 2023 – Ottava giornata di ritorno in C silver all’insegna del testacoda, con il Cus Pisa, targato Cosmocare, tornato al comando del campionato, dopo la netta vittoria interna con il Centro Minibasket Carrara, impegnato domenica sul campo del fanalino di coda Invictus Livorno. Di fronte due squadre con un percorso stagionale diametralmente opposto e sostanzialmente già deciso: gli uomini di coach Forti, in testa con Fucecchio e Montevarchi, sono infatti già matematicamente certi di finire il torneo tra le prime undici, che accederanno alla C unica 23-24; i livornesi, ultimi con solo due vittorie, non hanno invece chance di arrivare nel gruppo delle prime undici, e sono destinati alla retrocessione in serie D.



INVICTUS LIVORNO – La società Invictus Basket Livorno, reduce dalla salvezza raggiunta al primo turno dei play out vincendo, con un perentorio 2-0 contro CMB Carrara, sotto la guida di coach Vicenzini, ha mantenuto l’ossatura della squadra, intorno a Mario Gigena, pivot con esperienze in A2, ed Alessio Melosi, guardia di categoria. Sono poi arrivati a puntellare il roster Luca Malfatti, ala centro di 202 cm, nell’ultima stagione in C gold con il Don Bosco, Matteo Bonaccorsi, guardia ex B e C gold, Gherardo Lulli, guardia cresciuta molto nelle ultime stagioni in squadre di categoria. La compagine labronica ha finora vinto solo due volte, sempre con Liburnia, e, a 8 giornate dalla fine, ha già un piede in serie D.



COSMOCARE – In un finale di stagione in cui la società universitaria non ha niente più da chiedere alla classifica, il lavoro di coach Forti dovrà essere orientato alla crescita del gruppo, aspetto intimamente legato ai risultati, che normalmente sono propedeutici all’aumento dell’autostima.

In tal senso, accanto ai veterani Fiorindi, Benini e Siena, l’allenatore pisano può già contare su alcuni giocatori più giovani, poco più che under, ma che sono già protagonisti in categoria, come Spagnolli, Ense, Giannelli e Carpitelli. Oltre a questi il coach pisano sta lavorando parecchio anche su Cosci, e gli under Corbic e Viviani: quest’ultimo, nel recente match vittorioso con Carrara, ha trovato modo di incidere, appena entrato, segnando e catturando quattro imponenti rimbalzi difensivi.



Giuseppe Chiapparelli