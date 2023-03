Basket, in Promozione il Cosmocare Cus vince nettamente nel posticipo con Chimenti Livorno

Mariotti ha chiuso ancora in doppia cifra, con Bertola e Bonasera

Pisa, 24 marzo 2023 – Importantissimo successo, in chiave salvezza, per il Cosmocare Cus Pisa, nel posticipo della penultima giornata giornata del campionato di Promozione, girone D. Gli uomini di coach Pietro Leoncini hanno infatti vinto nettamente a Livorno, sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti, e si avvicinano con rinnovata fiducia alla prossima fase ad orologio.



LA CRONACA – la partita non è mai stata in discussione, ed ha visto gli universitari staccare gradatamente i padroni di casa, per poi allungare decisamente nel finale, con un vantaggio conclusivo di quasi venti lunghezze.

Al termine sono tre in doppia cifra per i gialloblù Mariotti, Bertola e Bonasera.

La squadra di coach Leoncini, che sale a quota 16 punti in classifica, attende l’ultimo turno casalingo della regular season, domenica 26 marzo alle ore 18, contro Dinamo Rosignano al PalaCUS, prima di affrontare le quattro sfide post season.



Polisportiva Chimenti Livorno- Cus Pisa CosmoCare 47-65

Parziali: (17-19, 6-10, 14-18, 10-18)

Cus Pisa Cosmocare: Micciani 1, Mariotti 17, Bonasera 10, Cei 8, Francaviglia 4, La Rocca, Benfratello, Bertola 14, Paradisi 9, Spagnoli 3, Terni. All.: Leoncini.



