Adam Nagy è rientrato ma è fermo per squalifica

Si chiude con due vittorie il bilancio dell’Ungheria di Adam Nagy in questa tornata di partite europee. Contro la Bulgaria, nel secondo impegno dei magiari, Nagy ha giocato ben 73 minuti, venendo poi sostituito da Kleinheisler. Le reti tutte nel primo tempo, con la squadra di Marco Rossi che ha regolato i bulgari 3-0. Pochi giorni prima, per prepararsi alla sfida di qualificazione con la Bulgaria, Nagy aveva giocato anche 45 minuti contro l’Estonia, nell’amichevole vinta dai magiari 1-0. Il centrocampista ungherese del Pisa è già rientrato in città, ma non disputerà, a causa di una squalifica.