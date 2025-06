Sicurezza nella zona boscata di Migliarino, il Prefetto convoca nuovo Comitato

Vecchiano, 30 giugno 2025 - Rafforzare il presidio nella zona boscata al confine tra il territorio di Vecchiano e la provincia di Lucca. È questo l’obiettivo del secondo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura di Pisa per il prossimo 3 luglio, dopo una prima riunione già tenuta nei giorni scorsi. "Ringrazio il Prefetto Maria Luisa D'Alessandro per aver accolto prontamente il mio appello di convocare incontri puntuali per continuare a tenere alta l'attenzione istituzionale al contrasto alla microcriminalità nella zona boscata", ha dichiarato il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori, che aveva formalmente richiesto un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. In parallelo all’azione coordinata con la Prefettura, il gruppo di maggioranza "Insieme per Vecchiano" ha predisposto un ordine del giorno che sarà discusso nella prossima seduta del Consiglio Comunale, in programma giovedì 3 luglio. Il documento chiederà al Ministero dell’Interno di intensificare le attività di prevenzione e controllo del territorio, anche attraverso un aumento dell’organico delle forze dell’ordine. Tra le richieste avanzate dall’amministrazione comunale anche quella rivolta a RFI per la prosecuzione delle attività di demolizione degli immobili fatiscenti e in disuso, a partire dagli edifici in località La Bufalina. L’amministrazione chiederà inoltre di mettere in sicurezza l’area dell’ex stazione ferroviaria di Migliarino, riattivandone la fermata e l’edificio principale, e rimuovendo gli immobili accessori, spesso utilizzati come rifugi abusivi. Un’azione a più livelli, dunque, che punta a restituire decoro e sicurezza a un’area particolarmente esposta a fenomeni di degrado.