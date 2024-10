Sarà Vero? - Il punto neroazzurro. Verso il Sudtirol: riprende la corsa

PISA, 18 OTTOBRE - Dopo la seconda sosta stagionale, il campionato è pronto a ripartire. Il Pisa capolista riprende la propria corsa sul campo dello stadio "Druso" di Bolzano, dove affronterà il Sudtirol. "Sappiamo quale è il nostro obiettivo" ha dichiarato Inzaghi nella conferenza dell'antivigilia, senza però svelarlo, mentre Moreo in settimana ha dichiarato che fino a gennaio proveranno a raccogliere più punti possibile, per poi tracciare una linea e capire che battaglie dover combattere. Certo è che di fieno in cascina al momento ce ne è tanto: il Pisa ha collezionato, nelle prime otto giornate, addirittura un punto in più rispetto al Benevento 2019/20, allenato anche allora da Inzaghi, che poi terminò il campionato da promosso con 86 punti.

L'ultima partita, contro il Cesena, è stata definita dall'allenatore "la più bella di inizio stagione", e rispetto a quella torneranno a disposizione i recuperati Tramoni e Mlakar (ma difficile vederli dall'inizio), oltre che Vignato, rientrato dopo la squalifica. In attacco, ballottaggio perpetuo tra Lind e Bonfanti, anche se sembra avvantaggiato lo "Squalo": "Faranno una staffetta, 60 minuti uno, 30 l'altro". Intanto, una certezza: il Pisa per vincere e rendere come ha fatto finora (unica eccezione la partita di Castellammare di Stabia), dovrà giocare al 100%.