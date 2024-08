Sarà Vero? - Il punto neroazzurro | Al via il campionato: vietato sbagliare

Pisa, 17 agosto 2024 - Si apriranno questa sera, 17 agosto, per la prima volta in gare ufficiali le porte della Cetilar Arena (attenzione ormai, Arena Garibaldi risulterebbe "desueto"...). Dopo il grande successo in Coppa Italia, con lo 0-3 rifilato in trasferta al Frosinone, il Pisa di Inzaghi vuole iniziare bene pure in campionato. E la prima sfida è già delle più affascinanti: subito derby allo Spezia. Lo Spezia di chi? Di Luca D'Angelo! "L'Omone", l'ultimo grande condottiero seduto sulla panchina nerazzurra, colui che ha riportato il Pisa in B per poi sfiorare con un dito il Paradiso. Paradiso che invece vuole raggiungere "SuperPippo". "I bookmakers ci danno in terza fascia? Dimostriamogli che si sbagliano!".

Il motto fu in sede di presentazione: "Voglio giocatori che vengano a Pisa con la stessa voglia che ho io". Lettori, avete mica fatto caso che in tutte le presentazioni estive (Semper, Angori, Jevsenak, Lind, Leris), i calciatori hanno espresso un medesimo concetto: "Qui per Inzaghi. Vogliamo lottare per lui". Squadra e allenatore, gruppo unito, coerente e coeso verso un obiettivo. Obiettivo che se hanno intenzione di raggiungere, è bene iniziare con il passo giusto: agosto sarà un mese caldissimo (e non di temperatura, considerando le piogge degli ultimi giorni): quattro gare in due settimane, di cui due scontri diretti, Spezia, Palermo, Cittadella (in trasferta) e Reggiana. Insomma, se chi lo fa è già a metà dell'opera: Pisa, inizia bene! Lorenzo Vero