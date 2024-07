Rinforzi in arrivo: 11 nuovi agenti per Pisa

Pisa, 2 luglio 2024 - Il questore della provincia di Pisa, Raffaele Gargiulo, ha accolto undici nuovi agenti assegnati alla città della Torre Pendente. I poliziotti, provenienti da varie sedi del territorio nazionale, hanno scelto Pisa come luogo in cui svolgere la propria attività professionale, contribuendo così al controllo del territorio e ai servizi di ordine pubblico, oltre che alle diverse attività della questura. L'arrivo di questi operatori si aggiunge agli agenti in prova entrati in servizio lo scorso lunedì 24 giugno, dopo aver completato il 225° corso di formazione per allievi agenti nelle diverse scuole di polizia sparse lungo la penisola. Fino al prossimo 5 ottobre, i nuovi arrivati svolgeranno a rotazione il tirocinio applicativo, affiancando i colleghi già operativi nei vari uffici della questura. Al termine di questo periodo di formazione sul campo, gli agenti in prova diventeranno effettivi, assumendo il loro primo incarico ufficiale. Il questore di Pisa e tutta la Polizia di Stato pisana hanno espresso i loro migliori auguri ai nuovi agenti, augurando loro un percorso professionale ricco di soddisfazioni e successi.