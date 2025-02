Poste Italiane cerca laureati per consulenza finanziaria in provincia di Pisa

Pisa, 12 febbraio 2025 – Poste Italiane ha avviato una campagna di selezione per laureati e laureandi interessati a un'opportunità di lavoro nel settore della consulenza finanziaria. Le posizioni aperte riguardano l’attività di promozione e vendita di servizi finanziari, prodotti assicurativi e soluzioni di finanziamento all’interno degli uffici postali della provincia di Pisa.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di operare a stretto contatto con i clienti, entrando a far parte di una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali. I consulenti finanziari di Poste Italiane svolgono un ruolo chiave nell'assistenza ai clienti, aiutandoli a individuare i prodotti più adatti alle loro esigenze finanziarie.

Per candidarsi, è necessario inviare la propria domanda entro il 9 marzo attraverso il portale online all’indirizzo: https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_3001/requisitions/preview/329.

Requisiti e competenze richieste Poste Italiane ricerca profili con un interesse per il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Tra le caratteristiche richieste vi sono buone capacità relazionali e comunicative, oltre a un orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Saranno considerati titoli preferenziali: Laurea in discipline economico-giuridiche; Conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari; Esperienza nei settori finanziario, assicurativo e degli investimenti; Competenze sulle normative relative alla consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e alla distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva Idd).