Pisa scatenato: accordo raggiunto per Stengs e Lorran

PISA 26 AGOSTO – Un martedì di fuoco per quanto riguarda il calciomercato del Pisa. La società nerazzurra è al lavoro per consegnare ad Alberto Gilardino due nuovi innesti per rinforzi di assoluto livello. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza del club ha trovato l’accordo con il Flamengo per il prestito oneroso a 500mila euro per Lorran, con diritto di riscatto (obbligo in caso di salvezza) fissato a 4 milioni di euro. Il club brasiliano si riserva il 50% sulla futura rivendita della stella classe 2006, seguito da Pisa oramai da mesi. Ma le notizie non si fermano qui: chiusa anche per l’arrivo di Stengs, trequartista ed esterno olandese (per lui anche otto presenze in nazionale) dal Feyenoord. Accordo raggiunto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Due rinforzi di elevata fattura per il Pisa, che in campionato ha esordito con l’ottimo pareggio per 1-1 sul campo dell’Atalanta. Lorenzo Vero