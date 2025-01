Pisa: incidente auto-moto, passanti salvano 75enne con massaggio cardiaco

Pisa, 9 gennaio 2025 - Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio in via Tino di Camaino nel quartiere di Porta a Lucca a Pisa. Un uomo di 75 anni, a bordo di una moto, è stato sbalzato a terra dopo un violento impatto con un auto. Il motociclista, inizialmente in apparente arresto cardiaco, è stato soccorso dai presenti che hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dei sanitari. L’intervento ha permesso di stabilizzare il paziente, che è stato poi intubato dal medico giunto sul posto. Trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, l'uomo è arrivato con parametri vitali stabili. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e la gestione del traffico. Le dinamiche esatte dell’incidente sono al vaglio delle autorità.