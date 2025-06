Pisa, ecco Mbambi: il difensore è arrivato in città

PISA, 27 GIUGNO – Cambio di marcia in casa Pisa per quanto riguarda il calciomercato. Come annunciato, una volta arrivato l’annuncio di Gilardino, la società avrebbe accelerato su questo frangente. E così è stato. Così, nel giorno in cui è arrivata l’ufficialità degli acquisti dal Frosinone di Isak Vural e Mateus Lusuardi, è arrivato in città un nuovo importante prospetto in nerazzurro. Stiamo parlando di Jeremy Kandje Mbambi. Il giovanissimo difensore, classe 2008, è stato acquistato per circa 500mila euro dal Gent, dove militava nelle formazioni giovanili. Prosegue la politica del Pisa di dare grande fiducia a giovani calciatori, trovati dall’importante reparto di scouting che possono così trovare spazio e incrementare il proprio valore in nerazzurro. Importante prestanza fisica, Mbambi fa parte delle nazionali giovanili del Belgio. Arrivato in città in mattinata, adesso sono attese le visite mediche prima della firma del contratto, quindi l'ufficialità. Un rinforzo importante, di prospettiva, per la società, con il difensore che dovrebbe fare la spola tra settore giovanile e prima squadra, sperando di ritagliarsi i propri spazi in Serie A.