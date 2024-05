Pisa, al via il Meeting nazionale della solidarietà di Anpas

Pisa, 21 maggio 2024 - Si svolgerà dal 24 al 26 maggio, a Pisa, il 18esimo Meeting Nazionale della Solidarietà organizzato da Anpas in collaborazione con il comitato regionale Anpas Toscana. Protezione civile, soccorsiadi, presentazioni di libri, proiezioni di documentari, una mostra, gare di destrezza, i festeggiamenti dei 120 anni dalla fondazione di Anpas, e poi convegni e approfondimenti storici e istituzionali: sono solo alcuni dei temi di un evento che torna in Toscana per tre giorni vedrà la partecipazione dei volontari delle pubbliche assistenze Anpas di tutta Italia, ma anche rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali. «Sono trascorsi circa cinque anni dall’ultimo Meeting Nazionale della Solidarietà. Cinque anni nei quali volontari e volontarie delle pubbliche assistenze Anpas non sono stati con le mani in mano, ma anzi sono stati impegnati in molte emergenze straordinarie e quotidiane. Cinque anni nei quali sempre più abbiamo compreso il valore dello stare insieme come associazioni e come persone» dichiara Niccolò Mancini presidente Anpas nazionale. «Volontari e volontarie da tutta Italia si incontreranno, in una splendida cornice, per festeggiare, fare formazione ed esercitazioni, competizioni tecniche di soccorso e assistenza, approfondendo temi di grande attualità e confrontandosi . Si rinsalderanno legami tra le persone e le associazioni di cui fanno parte, l’idea di essere un grande movimento nazionale unitario e le capacità di operare in relazione ad altri volontari, come capita nelle emergenze reali» continua Mancini. «Il Meeting non è solo una manifestazione rivolta al nostro interno, ma testimonia, di edizione in edizione alle comunità che lo ospitano e non solo, quale grande forza e risorsa sia il volontariato, quanto l’impegno, la competenza e quanto ognuno può fare per se stesso e per la società semplicemente partecipando con l’obiettivo di realizzare una società solidale e più giusta. Quest’anno poi il meeting si accompagnerà ad una ormai storica manifestazione organizzata dal Comitato Anpas Toscana i May Days che arricchiranno senza dubbio il già ricco programma. Posso solo dire che il Meeting va provato, è interessante, è sano, è importante, è divertente, è bello come è bello essere Anpas!». «Per il nostro comitato regionale», dichiara Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana «è un grande orgoglio che il Meeting Nazionale si svolga in Toscana insieme al May Days, storico evento di piazza che accomuna ogni anno tantissimi volontari. Occasioni come queste servono per stare insieme, perciò diamo il benvenuto nella nostra terra a tutti coloro che arriveranno. Ma c’è un altro scopo nobile: rilanciare con forza il messaggio delle Pubbliche Assistenze, che in tutta Italia sono portatrici sane di valori come il civismo e la solidarietà tra cittadini. Valori semplici, laici, che arrivano con forza alla popolazione in questo momento di grave difficoltà sia economica che di welfare per tutti i nostri concittadini. L’impegno di Anpas in Toscana e in tutte le altre regioni testimonia una presenza discreta ma efficace. Quella dei nostri volontari in mezzo alle persone per aiutare chi ha bisogno e tenere alto il tema della mutua assistenza nella nostra società». Il programma. Si inizierà venerdì 24 maggio con l’inaugurazione (presso il Polo didattico Giovanni Carmignani, Università di Pisa, piazza dei Cavalieri, 8 PISA), della mostra “Sempre accanto” e la presentazione del libro di Luigi Bulleri “Dalla Politica al Volontariato” (presso la Sala Regia del Comune di Pisa 4° Piano Palazzo Gambacorti, Piazza XX Settembre 1). Alle 18.30 l’inaugurazione del campo tendato di Protezione Civile al Parco di San Rossore, Località Cascine Vecchie - Pisa. In serata il Torneo nazionale di calcio balilla umano e Debate! una gara che metterà in competizione le competenze comunicative e relazionali dei partecipanti. Per la mattinata di sabato 25 maggio è previsto lo svolgimento delle Soccorsiadi e ai Tornei MayDays di Anpas Toscana, la proiezione dei video "Il mio nome è scritto in fondo al mare", il convegno “Cultura della prevenzione e interventi AIB” l’assemblea nazionale Anpas. Nel pomeriggio una maxiesercitazione di protezione civile, la presentazione del progetto Vanessa, il torneo nazionale di cucina e prove di abilità sulle comunicazioni via radio e la proiezione di "Road to Leopoli". In serata le premiazioni delle soccorsiadi. Domenica 26 maggio la manifestazione nazionale delle pubbliche assistenze che partirà da piazza Vittorio Emanuele II e arriverà a piazza dei cavalieri. La mostra dei 120 anni di Anpas. La mostra "Sempre accanto", è stata realizzata in occasione del 120esimo di fondazione da Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) che, da molti anni, dedica impegno e risorse alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale (archivistico e fotografico). Con una accurata selezione di immagini, si vuole restituire la forza dirompente del volontariato del saper stare sempre accanto alle comunità, alle persone soccorse quotidianamente e tra volontari, in una relazione di vicinanza. La mostra sarà visitabile presso il Polo didattico Giovanni Carmignani, Università di Pisa (piazza dei Cavalieri, 8 - Pisa) nei giorni venerdì 24 maggio dalle 15:30 alle 19:30, sabato 25 maggio dalle 8:30 alle 19:30 e domenica 26 maggio dalle 8:30 alle 14. Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nasce nel 1904, ma affonda le sue radici nelle società di mutuo soccorso e nei movimenti risorgimentali di matrice laica. Eretta Ente Morale nel 1911 è un movimento autonomo, libero e democratico che fonda la sua attività sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato. Ad oggi aggrega oltre 900 Pubbliche Assistenze presenti in tutte le Regioni d’Italia, attive nel soccorso e nell’assistenza pubblica, nella protezione civile, nella tutela dei beni comuni e del territorio. Nel 2009 l’Archivio storico di Anpas nazionale ed Anpas Toscana (con sede a Firenze) ha ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza Archivistica per la Toscana la dichiarazione di interesse culturale in quanto esso costituisce “una fonte di primaria importanza per lo studio dell’associazionismo di Pubblica Assistenza in Italia per documentare la storia sociale, la tradizione e l’innovazione dell’assistenza pubblica in Italia”. Maurizio Costanzo