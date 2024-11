Petrucci su aggressione all'ospedale di Pisa: "Regole d'ingaggio come per i buttafuori"

"Anche la Regione Toscana faccia la propria parte, approvando la nostra proposta per modificare le regole di ingaggio e garantire la presenza di polizia privata e la videosorveglianza nei reparti ospedalieri più a rischio". A dichiararlo è Diego Petrucci, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, intervenuto con un video sull'ennesima aggressione avvenuta in ospedale, che ha scosso Pisa.

Martedì sera, infatti, un giovane, portato dal personale del 118 perché in forte stato di agitazione dovuto all'assunzione di alcol, si è improvvisamente scagliato, senza apparente motivo, contro il marito di una paziente, che era in attesa di poter tornare a casa, scaraventandolo a terra sotto gli occhi di altri pazienti e dei loro familiari. Un episodio durato pochi secondi, ma che ha sconvolto medici e infermieri. L'anziano è ora in gravi condizioni. "In commissione sanità – spiega Petrucci – abbiamo discusso dell’accaduto. Riteniamo necessario circoscrivere il problema, identificando i giorni, gli orari e i reparti più a rischio, dati che devono essere forniti dalla Regione Toscana. Solo così si potrà prevedere una videosorveglianza attiva 24 ore su 24 e la presenza di polizia privata. Inoltre – aggiunge il consigliere – bisogna modificare le regole di ingaggio, come avviene per i buttafuori nelle discoteche." Petrucci denuncia quindi il voto contrario del Pd alla proposta: "Danno la colpa al governo – conclude – ma in realtà Palazzo Chigi ha già fatto la sua parte, inasprendo le pene e prevedendo l'arresto in flagranza differita. Anche il Pd e la Regione Toscana facciano la loro parte a tutela del personale sanitario".