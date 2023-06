Paura in autostrada: tre auto a fuoco

Pisa, 7 giugno 2023 – Paura in autostrada (all’altezza dell’uscita Pisa centro) nel tardo pomeriggio del 7 giugno 2023, quando tre auto hanno preso fuoco. Ancora in corso la ricostruzione delle cause.

Per fortuna, però, tutti gli occupanti hanno fatto in tempo a uscire da soli dagli abitacoli prima che le fiamme divampassero. Sono rimasti quindi indenni: solo tanta paura.

Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco di Pisa per spegnere l’incendio.

Disagio alla circolazione per permettere i soccorsi, prima, e la rimozione dopo con la messa in sicurezza dell’area.