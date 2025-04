Notte Bianca al Da Vinci-Fascetti, Pisa riscopre la tecnica

Pisa, 14 aprile 2025 – Una giornata di successo per la prima edizione della Notte Bianca "Tecnica@mente" dell’Istituto di Istruzione Superiore Da Vinci-Fascetti di Pisa, tenutasi sabato 12 aprile con apertura straordinaria fino alle 22. La manifestazione, caratterizzata da laboratori, esposizioni e attività interattive, ha offerto un’occasione unica per scoprire da vicino il mondo della tecnica e dell'innovazione. L'evento è stato ufficialmente inaugurato dal dirigente scolastico Federico Betti, insieme a Laura Bellucci, presidente del Consiglio d’Istituto. Presenti diverse autorità locali tra cui Andrea Simonetti, dirigente dell'Ambito Territoriale X Pisa – USR Toscana, il presidente della Provincia Massimiliano Angori e il sindaco di Pisa Michele Conti, affiancati dagli assessori comunali Riccardo Buscemi, Frida Scarpa e Paolo Pesciatini. Numerosa la partecipazione della cittadinanza, con famiglie, studenti ed ex allievi che hanno potuto visitare e rivivere l'atmosfera della scuola trasformata per l'occasione in un grande spazio di sperimentazione e condivisione. Tra i corridoi si potevano ammirare le opere in legno dell’artista Sasun Sargsyan e la mostra fotografica sulla storia dell'Istituto. Protagonisti assoluti della manifestazione gli studenti, impegnati nelle attività laboratoriali legate ai nove indirizzi di studio. Informatica, automazione industriale, elettronica, meccanica, chimica verde, ottica, odontotecnica digitale, fisica applicata e matematica sono state al centro delle esperienze interattive coordinate dai rispettivi docenti. Ampio spazio anche alle realtà esterne con il contributo dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’EGO European Gravitational Observatory, della sede INAIL di Pisa, del 4º Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa, del Gruppo Amici Velivoli Storici, dell'Alfa Sud Club, dell'Orange Team rLUG e della U.O. di Virologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Durante la serata due importanti seminari hanno arricchito il programma: la ricercatrice Suzanne Melo (EGO) ha illustrato le onde gravitazionali, mentre Luca Mazzi, nello spazio curato da INAIL Pisa con il direttore Carmine Cervo, ha sensibilizzato i presenti sui temi della sicurezza sul lavoro.