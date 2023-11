Muore travolto dal treno. E un uomo ha un infarto sul convoglio

Cascina, 1 novembre 2023 – Un uomo è deceduto nel tardo pomeriggio del 1° novembre 2023 nella Stazione dei treni di Cascina investito da un convoglio regionale che era diretto da Firenze a Pisa.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto e sul posto sta indagando la Polizia Ferroviaria. Il treno interessato è fermo, così come gli altri sulla tratta. Ritardi, dunque, sul percorso per permettere i soccorsi e la ricostruzione esatta di quanto avvenuto. La vittima non aveva documenti con sé e dunque è difficile individuare l’identità. Si tratta di un uomo sulla settantina.

Sconvolti i passeggeri che si trovano sul convoglio interessato dall’investimento. Proprio sul treno che ha travolto la vittima, un uomo ha avuto un infarto per cui c’è stato un intervento anche per soccorrere il passeggero e trasferirlo in ospedale. La persona non è in pericolo di vita.

A intervenire sul luogo dell’incidente e del malore le ambulanze del 118 con la Pubblica Assistenza di Cascina. Nella stazione di Cascina le forze dell’ordine, con in testa la Polizia Ferroviaria, si sono trattenute a lungo per capire la dinamica del tragico incidente e per effettuare i rilievi. Le indagini sono in tutte le direzioni.

Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario, così come la vittima potrebbe essere stata in qualche modo “agganciata” dal treno in transito. A risentire dei ritardi è stata in particolare la linea Pisa-Firenze. A Pisa centrale i treni diretti verso il capoluogo toscano sono o in forte ritardo o soppressi.