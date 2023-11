Lotto, punta 1 euro e ne vince oltre 124mila

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 10 novembre 2023 – La Dea bendata bacia per due volte la Toscana nella stessa giornata. La nostra regione è stata doppiamente fortunata nell’ultima estrazione del Lotto, facendo segnare due vincite da migliaia di euro. Quella che è stata messa a segno a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, è stata anche tra l’altro la vincita più alta del concorso. Un bel colpo da ben 124.750 euro, frutto di una giocata di appena 1 euro sulla ruota nazionale. Decisiva per questa corposa vincita è stata una quaterna. Il fortunato giocatore si è portato a casa l’ingente somma di denaro grazie ai numeri 9, 20, 86 e 90 che ha giocato sulla ruota nazionale. Sempre in Toscana e sempre al Lotto, ma questa volta a Pistoia, come riferisce Agimeg, c’è stata un’altra corposa vincita, da ben 14.500 euro. Questa volta è stato un ambo a rendere felice un fortunato giocatore toscano. Decisiva è stata l’estrazione dei numeri 40 e 58 su cui aveva puntato sulla ruota di Bari. Maurizio Costanzo