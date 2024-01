Paura a Santa Croce sull'Arno: divampa incendio in una conceria

Pisa, 20 gennaio 2024 – Momenti di paura alle prime luci dell’alba nella provincia di Pisa. Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta poco dopo le 5,30 in via San Tommaso nel Comune di Santa Croce sull'Arno per domare un incendio divampato in una conceria. La squadra dei pompieri, intervenuta con due mezzi antincendio, ha tempestivamente provveduto a spegnere le fiamme scongiurando che l'incendio si propagasse all'intera fabbrica. Si indaga per risalire alle cause esatte che sono all’origine dell’incendio.

