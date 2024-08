In fase di completamento l’asfaltatura di via Macerata: tutti gli interventi a Cascina

Cascina, 30 agosto 2024 - Sono in dirittura d'arrivo i lavori di asfaltatura lungo un tratto di circa 3 km di via Macerata, dove le aree deteriorate verranno completamente sistemate. "Questo intervento migliorerà la sicurezza e il comfort per residenti, lavoratori e turisti che raggiungono il paese e Virgo, una meta sempre meritevole di visita", ha dichiarato il vicesindaco Cristiano Masi, delegato ai lavori pubblici. Parallelamente, stanno per concludersi anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi in Via della Repubblica, con particolare attenzione sia alla sicurezza dei pedoni sia alla salvaguardia degli alberi. "Nel rifacimento dei marciapiedi di Via della Repubblica – ha aggiunto Masi – ci siamo impegnati a proteggere il filare di platani secolari lungo la strada. Abbiamo creato un'aiuola alla base di ogni albero, rimosso il terreno in eccesso che copriva il colletto delle piante e adottato soluzioni alternative per evitare qualsiasi taglio radicale che potesse compromettere la salute e la stabilità dei platani". Questo intervento, sebbene più complesso e costoso, rappresenta un importante investimento nella tutela dell’ambiente e nella qualità della vita dei cittadini. Una volta completata la sistemazione dei marciapiedi, si procederà con l'asfaltatura della strada. Interventi simili sono previsti in Via Bartoli: prima verranno rifatti i marciapiedi, con un investimento di 130 mila euro, e poi si procederà con l'asfaltatura, che riguarderà anche Via Manzoni, la strada perpendicolare a Via Bartoli. Nella zona est, il marciapiede verrà sistemato e ampliato fino a raggiungere 1,5 metri di larghezza per un tratto di 185 metri, partendo dall'incrocio con la Tosco Romagnola fino ai marciapiedi già esistenti. "Lungo tutto il percorso verranno realizzati abbassamenti per i passi carrabili e sarà abbattuta la barriera architettonica all'incrocio con Via Manzoni – ha concluso il vicesindaco Masi –. Verranno installate mattonelle tattili di tipo Loges per garantire l’orientamento e la sicurezza delle persone con disabilità visiva". Inoltre, saranno realizzati due nuovi attraversamenti pedonali: uno di fronte agli studi medici e l'altro per attraversare Via Manzoni. Sul lato ovest, i lavori prevedono la sistemazione delle zanelle esistenti e il ripristino della sicurezza nei tratti dove è presente il marciapiede, mentre sul lato est si interverrà sulle parti più danneggiate fino a Via Pedichella.