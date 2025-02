Fi-Pi-Li, incidente tra Cascina e Navacchio: traffico rallentato

Pisa, 4 febbraio 2025 - Traffico rallentato questa mattina sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno a causa di un incidente avvenuto intorno alle 8,45 tra gli svincoli di Cascina e Navacchio-Visignano, in direzione Pisa. Nel sinistro, secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolte due auto. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre i mezzi di soccorso hanno prestato assistenza ai coinvolti.

Non risultano feriti al momento, ma l'incidente ha provocato lunghe code e disagi per gli automobilisti diretti verso Pisa. Il traffico è stato ripristinato dopo la deviazione temporanea sulla Toscoromagnola per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli.