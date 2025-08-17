Febbre Pisa: giovani in fila per due giorni nella speranza dell’abbonamento

PISA, 17 AGOSTO - Sono quasi le una di notte tra sabato e domenica, le ore in cui i ragazzi vanno a ballare, si godono le serate estive, festeggiano. Invece, fuori dal Pisa Store di via Luigi Bianchi si trova appostato gruppo di ragazzi accampati, muniti di lettini, sedie, cibo e acqua. Si chiamano Paolo, Orlando, Giulio ed Emanuele, dai 18 ai 21 anni che, assieme a degli amici, hanno deciso di mettersi in pole position in fila nella speranza di assicurarsi un abbonamento per il Pisa nella stagione di Serie A pronta a iniziare. Un attesa lunghissima, quella che si prospetta davanti a loro, dato che la fase di vendita libera avrà il via lunedì alle 16:00. “Ci eravamo già organizzati, ma appena abbiamo visto che a Fornacette (al Solo Pisa, altro punto vendita autorizzato), c’era chi già si era appostato, abbiamo deciso di anticipare i tempi” dichiarano ai microfoni de La Nazione. “Ci siamo messi qui alle 21:00, io come sono uscito da lavoro mi sono recato” dichiara uno della comitiva”. Dopo che nella fase di prevendita sono stati già stati sottoscritti 4700 abbonamenti, sono sempre meno i posti rimasti per i tifosi per accaparrarsi il tagliando stagionale: motivo che ha spinto il gruppo di ragazzi ad appostarsi già oltre 40 ore prima dall’inizio della vendita. “Durante la giornata ci sono nostri amici che ci portano dei rifornimenti. Poi faremo a turno anche durante la giornata”. Organizzazione totale, anche per evitare alcuni “furbetti” della coda: “Abbiamo preparato dei biglietti numerati, così ognuno saprà il suo posto in fila”. Sì, perché con l’andare avanti delle ore altre persone giungeranno, condividendo la medesima speranza dei ragazzi. Non resta che fare l’in bocca al lupo in questa corsa all’abbonamento!

Lorenzo Vero