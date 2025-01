"Evento Sia" apre a Riglione: un nuovo punto di riferimento per l’allestimento di eventi

Pisa, 13 gennaio 2025 – A Riglione, in Via Fiorentina n. 441, nasce “Evento Sia”, una nuova attività specializzata in oggettistica e allestimenti per eventi. Al taglio del nastro presenti il Direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, l'Assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e la Referente Sindacale Confcommercio Pisa Agnese Profeti.

Un progetto che nasce dalla determinazione e dalla passione dell’imprenditrice Silvia Cotelea, che ha trasformato il suo sogno in una realtà concreta. “Posso dire di aver realizzato il mio sogno” - afferma l’imprenditrice - “Certo, c’è sempre spazio per migliorare, ma siamo arrivati dove volevo. Il nostro obiettivo è quello di rendere ogni momento di festività speciale, creare sorprese che aggiungano un tocco unico e originale a ogni evento. Vogliamo organizzare feste che si distinguano per la loro unicità e, soprattutto, rendere felici i nostri clienti, facendo sì che ogni occasione diventi indimenticabile.”

A sostenere l’importanza di questa nuova apertura il Direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “L’avvio di un’attività come questa rappresenta un segnale positivo per il tessuto economico locale.

È un esempio di come l’imprenditorialità, unita alla creatività, possa dare vita a un progetto capace di offrire un servizio di qualità e di soddisfare le esigenze dei consumatori. Come Confcommercio siamo orgogliosi di vedere come questa iniziativa contribuisca a valorizzare il quartiere di Riglione, rafforzando l’offerta commerciale”.

Anche Paolo Pesciatini, assessore al commercio del Comune di Pisa, esprime il suo apprezzamento: “È particolarmente significativo e una grande soddisfazione per noi partecipare all’inaugurazione di una nuova impresa di qualità e segnatamente a Riglione, importante frazione strettamente legata a Pisa e alla sua storia. Si tratta di un’attività che si distingue per la qualità dei prodotti offerti e per l’ampia gamma di servizi proposti, in grado di soddisfare tutte le esigenze della clientela”.