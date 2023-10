Kinzica arriva al Fortino: ecco l'opera che racconta Pisa ieri e oggi

MARINA DI PISA - Sabato 7 ottobre, al circolo Il Fortino in via della Sirenetta a Marina, cena e teatro. Mentre si sta preparando la “stagione” invernale, con i nuovi programmi del Circolo, il Fortino propone una serata dedicata alla città di Pisa, in un mix di storia, di musica e di gastronomia. Kinzica è un'opera di musica leggera che consta di 15 brani, di cui due strumentali, scritti da Odoardo Fontani orchestrati ed eseguiti dal gruppo "The familiola's band". L'esecuzione, rigorosamente live, prevede brevi presentazioni di Alessandro Scarpellini, scrittore e poeta pisano. I brani musicali vengono supportati dalla proiezione di immagini del fotografo Maurizio Gagliardi, per gli opportuni riferimenti storici a Pisa Repubblica Marinara. In quest'ottica il titolo "Kinzica" è un pretesto in quanto porta il nome dell'eroina pisana che, si dice, avesse svegliato i pisani durante un un'incursione notturna da parte dei Saraceni. L'opera è rivolta al più vasto pubblico per una maggiore conoscenza della gloriosa storia di Pisa protagonista nel Mediterraneo per più di tre secoli. Cena di mare (pasta con le arselle, baccalà con i porti, dolce, costo 22 euro) a partire dalle 20. Per lo spettacolo, con ingresso libero riservato ai soci Arci, occorre prenotare al numero 05036195.