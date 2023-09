De Gregori e Venditti chiudono il festival Summer Knights a Pisa

Pisa, 10 settembre 2023 - Saranno Antonello Venditti e Francesco De Gregori, mercoledì 13 settembre, a chiudere il Summer Knights 2023 di Pisa, contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato da Leg Live Emotion Group.

Un finale speciale in piazza dei Cavalieri, inizio alle 21.30 con due tra gli artisti più amati dal pubblico tornati in tour in questa estate 2023, dopo il tutto esaurito dei concerti dello scorso anno.

Insieme a Venditti e De Gregori, sul palco una band che unisce i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino); con loro anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.