Zona Stazione sorvegliata speciale. Maxi blitz con dieci denunciati

Fioccano le denunce in quartiere Stazione. I carabinieri hanno effettuato decine di controlli e denunciato tredici persone per reati di spaccio, armi e violazione del codice della strada. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì nell’ambito dell’operazione "Alto Impatto", il servizio disposto dalla Prefettura di Pisa nella sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica d’accordo con le associazioni di categoria per limitare le attività criminali e tutelare i commercianti nel quartiere Stazione. Nello specifico, i carabinieri sono "scesi in campo" con un idoneo servizio nella zona della Stazione Centrale di Pisa e nelle zone limitrofe e in una serata di controlli serrati hanno denunciato tredici persone. Si tratta di due soggetti, con precedenti di polizia, per inosservanza del divieto ritorno nel comune di Pisa in corso di validità; un uomo, anche lui pregiudicato, che si è rifiutato di esibire un valido documento di identità senza giustificato motivo; un uomo, noto alle forze dell’ordine, per porto di armi e oggetti atti a offendere, che nello specifico era stato trovato in possesso di un paio di forbici in acciaio di 18 centimetri. Non viene risparmiata la guida in stato d’ebbrezza, per la quale tre persone sono state fermate con tassi alcolici tra 0,90 g/l. e 1,30 g/l, ossia oltre la soglia. Le patenti sono state ritirate e i veicoli affidati a persone di fiducia. Riguardo gli stupefacenti, due uomini sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi ad accertamenti per l’assunzioni di stupefacenti. Anche in questi casi le patenti sono state ritirate. Un altro pregiudicato è stato denunciato per aver violato il daspo urbano. Quattro persone sono state inoltre segnalate alle Prefetture competenti per possesso di modiche quantità di stupefacente. Complessivamente nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo 35 persone e 10 veicoli controllando anche 9 esercizi commerciali, sequestrando totalmente 4,18 grammi di hashish. Con operazioni di questo tipo, l’Arma "conferma la sua presenza costante sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini nelle zone maggiormente frequentate in tutte le ore per infrenare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e di episodi di microcriminalità".