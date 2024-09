Wild Lens per Bhalobasha

PISA

Jeffer Cocktails & Friends a Pisa sul Lungarno Mediceo 24 ospiterà domani, venerdì 20 settembre dalle ore 19 la mostra fotografica “Wild Lens - Un Viaggio Senza Filtri Dentro l’Africa”, con una serata all’insegna dell’arte, della musica e della solidarietà.

Tre fotografi daranno vita a questa esposizione unica, nata dall’idea di Fausto Bigongiali, co-proprietario di Jeffer, che attraverso gli scatti racconta il suo emozionante viaggio in Uganda e Tanzania, e sviluppata in collaborazione con Confcommercio Pisa.

"Le fotografie esplorano la bellezza incontaminata del continente africano, immergendo lo spettatore in paesaggi mozzafiato e momenti autentici vissuti sul campo” spiega il co-proprietario di Jeffer Fausto Bigongiali "L’intero ricavato della vendita delle foto sarà devoluto all’associazione Bhalobasa, impegnata in progetti di solidarietà che supportano lo sviluppo delle comunità locali in Africa. La serata sarà accompagnata dalle selezioni musicali di Dj Cola, che con il suo sound creerà la perfetta atmosfera per un’esperienza immersiva tra arte e cultura. E, naturalmente, potrete gustare i rinomati drink di Jeffer, che per il terzo anno consecutivo si è posizionato tra i Top 500 Bars al mondo".

"I nostri complimenti a Jeffer per l’organizzazione di un evento di alta qualità capace di unire immagini, musica e solidarietà” le congratulazioni del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “Jeffer rappresenta ormai un’eccellenza per la nostra città, grazie alla professionalità, alla dedizione e alla competenza di giovani imprenditori che contribuiscono a promuovere il nome di Pisa nel mondo e che in questa occasione si sono distinti con una bellissima iniziativa di beneficenza a cui invitiamo tutti a partecipare".