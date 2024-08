Paziente in pericolo di vita, trasportato da Catania a Pisa con un volo straordinario

Pisa, 20 agosto 2024 – Missione d’urgenza del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare per trasportare a Pisa un signore di 76 anni accompagnato dall'equipe medica dell'Ospedale "Cannizzaro" di Catania. Il volo d'urgenza, richiesto in questo caso dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno per questo genere di necessità.

Dopo le operazioni di imbarco, effettuate dall'equipaggio, il velivolo è decollato verso l'aeroporto di Pisa, dove all'arrivo l'attendeva un'ambulanza che si è diretta immediatamente verso Cisanello. Terminata la missione il velivolo militare ha fatto poi rientro all'aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.

I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.