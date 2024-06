Volley, altre due conferme per Casciavola: Barsacchi e Messina

Pisa, 7 giugno 2024 - Ancora due conferme per la Pallavolo Casciavola. "Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare le conferme nella rosa della PediaTuss che disputerà il prossimo campionato di Serie C, dell’opposto Sara Barsacchi, ruolo opposto, e della schiacciatrice Federica Messina", scrive la società in una nota. MESSINA - Ecco Sara Barsacchi e Federica Messina. Quest’ultima in forza alla società casciavolina dalla stagione 2021/22, in precedenza aveva vestito le maglie del Cus Pisa e del Dream Volley. «Non ci ho pensato due volte quando la società mi ha proposto di restare – spiega Messina – spero di ripagare la fiducia apportando il mio contributo per centrare gli obiettivi che sono migliorare quanto fatto nell’anno sportivo appena concluso». BARSACCHI - Sara Barsacchi è alla terza stagione nella prima squadra rossoblù anche se in passato ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio che per molti mesi ne ha limitato il rendimento. «Non vedo l’ora di iniziare la stagione nuova – spiega Barsacchi – sperando di aver pagato tutto il conto con la sfortuna e di poter essere al 100% a disposizione del gruppo». VACCARO E PANELLI - Altre due importanti conferme in casa rossoblù. Dopo Vaccaro e Panelli. Per quanto riguarda Vaccaro per lei è la terza stagione con la Pallavolo Casciavola. Dopo due anni difficili, alle prese con infortuni molto lunghi che ne hanno compromesso il rendimento, ma fatto emergere un carattere straordinario ed una volontà di ferro, Vaccaro è rientrata in campo nel finale della scorsa stagione mostrando subito tutto il suo valore. «Non vedo l’ora di ripartire – spiega l’opposto rossoblù – in questi mesi ho sofferto tanto a restare fuori, voglio tornare a dare il mio contributo alla squadra e cercare di migliorare il risultato ottenuto tutte insieme nella stagione appena conclusa». Sara Panelli invece è arrivata in rossoblù nella scorsa stagione dopo aver vestito le maglie del Delfino Pescia e del Porcari Volley. Al suo primo campionato di categoria ha mostrato progressi notevoli tanto arrivare ad una conferma meritatissima. «A Casciavola mi sono trovata molto bene e grazie al coach e alle compagne credo di essere crescita molto – spiega Panelli – per questo quando mi è stata proposta la riconferma ho accettato con entusiasmo, ormai al Pala Pediatrica mi sento a casa». M.B.