VivaVoce Ecco i laboratori

L’appuntamento è per le 17 al parco Santi Cosma e Damiano di via Sant’Antonio con l’associazione VivaVoce, che presenterà le proprie attività e farsi conoscere ai nuovi iscritti interessati in quello che sarà però un vero e proprio happening di fine estate e una festa di tesseramento. Si parte con "Roar", laboratorio sull’uso creativo della voce (per adulti, ragazzi e bambini dai 7 anni in su) a cura di Giulia Solano, prima del concerto di musica brasiliana del duo Karipuna composto da (Chiara Aurora Gagliano (voce) e Claudia Cusenza (tastiera) con brindisi e incursioni di lettura ad alta voce tratte dal libro "La palla innamorata" di Jorge Amado, Durante il pomeriggio l’associazione presenterà anche le attività di formazione per il nuovo anno, che prevedono un laboratorio per bambini (3-6 anni), un laboratorio di teatro per adulti e ragazzi e laboratori di lettura ad alta voce.

Alle 19 la performance conclusiva del progetto "Map, Museo degli Amori Perduti", a cura di Valentina Bischi e con Eugenia Conti, Francesca Torelli, Donatella Lavoratori, Daniela Bertini, Leonardo Barachini, Chiara Aurora Gagliano Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero. "Per il secondo anno di vita della nostra associazione - spiega Giulia Solano presidente di VivaVoce - abbiamo pensato di riproporre a settembre momenti giocosi e conviviali per fare conoscere le attività che promuoviamo in città, con corsi, laboratori, incontri. Durante la festa di oggi sarà possibile tesserarsi all’associazione (con uno sconto speciale) e conoscere tutte le attività in programma". Per informazioni (e per prenotarsi per il laboratorio previsto nel corso dell’iniziativa) si può contattare l’associazione Viva Voce al numero 3381169298 o via mail [email protected].

L’associazione Viva Voce è nata nel 2021 con lo scopo di coniugare la promozione della lettura ad alta voce, la creatività in ambito letterario e teatrale e le nuove applicazioni informatiche e si rivolge con una varietà di proposte culturali ed eventi sia a un pubblico di bambini che di adulti. L’appuntamento di oggi in Sant’Antonio non solo coincide con la festa di tesseramento ma anche con la presentazione delle attività laboratoriali della stagione invernale.