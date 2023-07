Pisa, quartiere con vista sui Navicelli. Già in vendita le villette in via di Viaccia

Pisa, 10 luglio 2023 – Il via libera all’operazione destinata a cambiare il volto della zona di Porta a Mare risale ormai ad oltre due anni fa, quando il consiglio comunale approvò il piano attuativo per la realizzazione di un insediamento residenziale e un grande parco urbano in via di Viaccia.

Ossia quell’area strappata al degrado e ormai in via di definitivo recupero, che costeggia il canale dei Navicelli di fronte ai cantieri navali.

Si tratta di oltre 100 nuovi appartamenti, di varie tipologie, suddivisi in piccoli condomini a due piani fuori terra, villette energicamente autoefficienti e un parco pubblico nella zona più a sud, quella dove l’ansa dei Navicelli si allarga di fronte ai cantieri navali.

E proprio in questi giorni il nuovo residence in costruzione è approdato sul mercato immobiliare cittadino, con un’offerta speciale destinata agli appartenenti alle forze armate, e rilanciato sulla piattaforma internet immobiliare.it dall’agenzia Rizzetti Immobiliare di Roma.

Nell’annuncio si parla di residence con parco condominiale composto da sette palazzine di soli due piani fuori terra e di venti porzioni di villa poste su due livelli sempre fuori terra concentrate in cinqueblocchi di ville quadrifamiliari.

"La realizzazione – è spiegato ancora nell’annuncio – sarà in classe A con aria condizionata a pompa di calore, energeticamente auto efficienti e materiali di prima scelta".

Il tutto ad un prezzo di listino che si aggira per la tipologia villetta da 100 metri quadri con giardino esclusivo, sui 290mila euro. "Eccezionale peculiarità dell’iniziativa - si legge ancora l’annuncio – che la rendono irripetibile è fornire un prodotto di altissima qualità a delle condizioni economiche agevolate. Agli appartenenti delle forze armate convenzionate con il venditore dal prezzo di vendita in listino verrà decurtata una somma pari all’8%.

Mentre, in virtù dell’Eco-sisma bonus, per tutti gli acquirenti sarà possibile, cedendo il credito all’impresa costruttrice, usufruire di uno sgravio per ogni unità immobiliare di 40mila euro dal prezzo di vendita".