Vicopisano, il convegno 'Mai più soli' sul supporto psicologico per gli incidenti stradali

Vicopisano (Pisa), 28 novembre 2024 - Si è svolto oggi, giovedì 28 novembre, nella Sala del Consiglio del Comune di Vicopisano, il convegno sulla sicurezza stradale "Mai più soli", organizzato dall'associazione Gabriele Borgogni con il supporto della Regione Toscana, il patrocinio del Comune e della Provincia, e la collaborazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e dell'associazione Cerchio blu, in soccorso all'emergenza.

E' intervenuto, inizialmente, il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, per sottolineare l'importanza dell'evento, dell'argomento trattato e della professionalità e l'attenzione capillare con la quale l'associazione Gabriele Borgogni, che ha sede a Firenze, (si occupa di temi fondamentali ed estremamente delicati, come gli incidenti stradali, e tutto ciò che, purtroppo, ne consegue). "Ringraziamo la funzionaria della nostra Polizia Municipale, Annalisa Maritan - hanno detto il Sindaco Matteo Ferrucci e l'Assessora alla Polizia Municipale, Valentina Bertini - per aver promosso l'organizzazione di questo incontro di notevole valore, insieme al comandante della PM, Fabio Bacci, la presidente dell'associazione, Valentina Borgogni, l'Ordine degli Psicologi della Toscana e l'associazione Cerchio Blu. Il nostro grazie va anche al Presidente Mazzeo e alla Regione nonché alle associazioni del territorio, alle forze dell'ordine e alle polizie locali presenti all'iniziativa. Crediamo che sia oltremodo essenziale investire nella formazione di chi, ogni giorno, lavora sulle nostre strade - hanno aggiunto Ferrucci e Bertini - come, appunto, gli agenti delle polizie locali e delle forze dell'ordine, e al contempo nell'assistenza psicologica, oltreché naturalmente dei familiari delle vittime degli incidenti, di coloro che, per lavoro, o anche per volontariato, si trovano a contatto con situazioni drammatiche, con un forte impatto emotivo.

L'associazione Borgogni porta avanti tutto questo in modo veramente esemplare, al contempo è indispensabile continuare a lavorare, con forza, costanza ed efficacia, sulle infrastrutture e sulla prevenzione." “Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei giovani, poter offrire un sostegno psicologico ai familiari delle vittime della strada è fondamentale per poter affrontare meglio questi tragici eventi - hanno sottolineato Maria Antonietta Gulino e Rossella Capecchi, Presidente e Consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Toscana - occuparsi della salute psicologica è sempre importante, ma lo diventa ancora di più in queste circostanze. Per questo è imprescindibile che, dopo un incidente, psicologi e psicologhe possano intervenire, non solo parlando con i familiari, ma anche con gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto. Il progetto portato avanti dall’associazione Borgogni, che ha anche il pregio di creare una rete di professionalità per fronteggiare eventi tragici, si fonda su questo principio e noi come Ordine degli psicologi siamo soddisfatti che si stia diffondendo in tutta la Toscana”. Maurizio Costanzo