Viaggia in auto con l’eroina pronta per la divisione in dosi: arrestato uno spacciatore

Pisa, 16 aprile 2024 – Nei giorni scorsi una Volante della Questura di Pisa, impegnata in un posto di controllo in zona La Cella, ha notato un’auto con a bordo tre soggetti che alla vista degli agenti si sono mostrati particolarmente nervosi. Uno di loro inoltre ha tentato di nascondere qualcosa all’interno della giacca, ma i poliziotti hanno notato il suo gesto. Insospettiti dal suo comportamento, gli operatori hanno deciso di chiedere il supporto degli investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile che erano impegnati negli ordinari servizi riservati al contrasto del traffico di stupefacenti.

Giunti sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, insieme ai colleghi della Volante, hanno provveduto ad una perquisizione degli occupanti e del veicolo oggetto del controllo ritrovando indosso a uno degli occupanti tre involucri termosaldati di eroina, del peso di più di quindici grammi.

A uno sguardo più attento e con un esame più approfondito, i poliziotti hanno appurato che la sostanza rinvenuta risultava ancora da tagliare e confezionare in ulteriori dosi: con quella quantità di eroina si sarebbero potute confezionare più di settanta dosi, che sul mercato locale avrebbero fruttato quasi 2000 euro.

Pertanto gli agenti in servizio hanno provveduto a formalizzare nei confronti del soggetto, un cittadino tunisino con precedenti per droga, l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo aver svolto gli accertamenti di rito l’arrestato è stato posto in custodia presso le Camere di Sicurezza della caserma di via San Francesco a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.