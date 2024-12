Via Paparelli e via San Martino. I mercati saranno anticipati

I mercati settimanali di via Paparelli e di via San Martino saranno, eccezionalmente, anticipati di un giorno a causa della concomitanza con le festività. Si svolgeranno martedì 24 e 31 dicembre, e non di mercoledì come di consueto.

Per questo motivo la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disporre, in quelle due giornate, i seguenti provvedimenti di viabilità e sosta, necessari per consentirne il regolare svolgimento, nei giorni 24 e 31 dicembre dalle ore 7 sino al termine del mercato, compresa la successiva pulizia della strada. In via Paparelli vi sarà l’istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta.

In via San Martino: tratto da Vicolo da Scorno a Via Giordano Bruno su ambo i lati: istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta. Mentre in via Ceci, su ambo i lati: istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta.