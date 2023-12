Vestiti a brandelli e niente scarpe. L’autopsia sarà eseguita giovedì

Nessun segno particolare, né anelli. Il corpo rinvenuto da una signora a passeggio con il suo cane a Marina di Vecchiano il giorno dell’Immacolata aveva solo pochi frammenti di vestiti indosso e non aveva le scarpe. Sono stati esclusi, al momento, anche "evidenti segni di violenza". Ieri il pubblico ministero Sisto Restuccia ha dato incarico al medico legale di eseguire giovedì l’autopsia sui resti. "Il cadavere era in gran parte ricoperto dalla sabbia" ed è stato scovato proprio dall’animale.

Non è stato ancora identificato: è un uomo "caucasico" dicono gli investigatori "di mezza età e altezza media". La polizia - segue le indagini la squadra mobile - sta passando al setaccio il dossier con tutti gli scomparsi nella nostra provincia negli ultimi mesi ma anche risalendo indietro. Sono decine le persone di cui non si è saputo più nulla. Il corpo era ridotto praticamente alle ossa, ma potrebbe essere in queste condizioni a causa delle mareggiate dell’ultimo mese. Il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori sta monitorando il caso e anche l’associazione Penelope sta passando in rassegna gli ultimi episodi per dare un nome ai resti.

Potrebbe essere stato portato dai fiumi Arno e Serchio ("quando escono le correnti spingono al Nord") o potrebbe essersi spiaggiato via mare.

Varie le ipotesi, potrebbe essere un uomo di Navacchio sparito nel 2013. O sempre un uomo scomparsoo da Massa qualche mese fa e mai più rinvenuto. Nel 2016 da Pontedera fece perdere le tracce un uomo che si allontanò per una passeggiata. Dal 2019 si cerca un giovane uscito di casa e inghiottito dalla notte. Indietro nel tempo: non si sa più nulla dal 2011 di un uomo di origine tedesca che viveva a Livorno.

A. C.