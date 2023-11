Verso la Festa della Toscana: a San Giuliano Terme si celebra Don Milani

San Giuliano Terme, 28 novembre 2023 - Per la Festa della Toscana 2023, l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme, in collaborazione con l’associazione Antitesi, è lieta di presentare la serata ad ingresso libero “Cent’anni di Don Milani” che si terrà presso la sala del Consiglio del comune di San Giuliano Terme, mercoledì 29 Novembre alle 21 con ingresso gratuito. Verrà proiettato il filmato “Barbiana ‘65 - La lezione di Don Milani” del regista Alessandro G. A. D’Alessandro. Il documentario nasce dal recupero del materiale del 1965, ritrovato dal figlio del regista, dopo la morte del padre, l'unico a cui il priore concesse di effettuare delle riprese. La serata sarà presenziata da Lucia Scatena, vicesindaca con delega alla Cultura del Comune di San Giuliano Terme. A presentare il filmato lo scrittore Giuseppe Cecconi, seguiranno gli interventi di don Antonio Cecconi e don Marco Teodosio Giacomino, intervallati da letture dell’attrice e Insegnante Daniela Bertini. "Un appuntamento da non perdere che si inserisce nel grande significato di civiltà e progresso insito nella Festa della Toscana che si celebra il 30 novembre - afferma Scatena -, il segnale rivoluzionario lanciato da Don Milani negli anni '60 è pienamente attuale, basato sul principio della vera inclusione e, come abbiamo ricordato nell'intitolazione della rotatoria in sua memoria ad Asciano una decina di giorni fa, nella piena convinzione che il fine alto dell'educazione siano la conoscenza e la cultura intese come mezzo insostituibile per la promozione della persona umana: di questo messaggio sociale e di salvezza oggi abbiamo un grandissimo bisogno. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa". "Il filmato - spiega Martina Favilla di Antitesi -, con protagonisti don Lorenzo Milani e i suoi allievi, diventa l’occasione per far riemergere con forza l’attualità del messaggio del Priore a cent’anni dalla sua nascita e a ricordare a tutti la sua grande lezione. Un messaggio che vogliamo veicolare al pubblico sangiulianese, che possa essere occasione di riflessione sulla figura di Don Milani e sulla straordinaria esperienza della scuola di Barbiana, ma soprattutto un'occasione per acquisire e rilanciare la grande umanità e determinazione nella lotta alle diseguaglianze ed alle ingiustizie".