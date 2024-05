Vacanze ai Caraibi a teatro

Prendete una vacanza ai Caraibi, infarinatela con una serie di equivoci e condite con abbondante e contagiosa allegria. Ecco la ricetta perfetta per ridere di gusto e fare del bene. Sabato 11 maggio approda al Teatro Nuovo - Associazione Binario Vivo la Scoop Company, che porterà in scena uno spettacolo ironico e di gran cuore a favore dell’associazione "Talenti Autistici" di Pisa.

"Vacanze ai Caraibi" è una commedia divertente con Maurizio Martini nei panni di Alberto, Alessandra Cantini che interpreta Sandrina, Gianni Brunacci, che sul palco è Gionata, Marilena Cini (Gisella), Andrea Cecconi (Pedro), Aldo Lippi (Raphael) ed Elena Gori che sarà Dolores.

La regia è di Monica Becherini e la coreografia di Ilaria Modi, Luci e suoni Andrea Angori e Daniele Cencioni, suggeritrice Silvia Tanini. Nel costo del biglietto (10 euro adulti, 5 euro ridotto per bambini da a 12 anni) è compresa la quota di tesseramento all’associazione Binario Vivo che gestisce il teatro. Il pubblico può tesserarsi in biglietteria oppure può fare la preiscrizione online utilizzando il link www.teatronuovopisabinariovivo.it/tesseramento/, cosi da evitare file al botteghino. I biglietti possono essere acquistati anche on line su www.ciaotickets.com oppure direttamente in teatro.

La Scoop Company è una compagnia amatoriale, composta da colleghi di lavoro del mondo Coop e presenterà una commedia brillante in due atti con lo scopo di fare beneficenza: in un residence caraibico due coppie di italiani, loro malgrado, si trovano insieme ad affrontare una serie di equivoci e problematiche. La vacanza sarà a suo modo memorabile, con una catena infinita di ironia e sketch taglienti con i quali si ride anche sui vizi e sugli stereotipi dei giorni nostri tra selfie e la perenne corsa a farsi notare quando si va in vacanza anche e soprattutto via social.

E’ possibile prenotare anche l’apericena in teatro in collaborazione con Ghost Kitchen chiamando Andrea 3337692538 oppure Michele 3356725994 per una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà promossa e sostenuta dalla Sezione Soci di Unicoop Firenze (15 euro adulti, gratis per bambini fino a 12 anni).