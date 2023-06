Va’ dove ti porta il bus Storia e cittadinanza attiva

PISA

"Va’ dove ti porta il bus" è arrivato anche a Pisa. Il progetto didattico promosso da Autolinee toscane è in fase di ultimazione,

dopo che nei mesi di dicembre e gennaio è stata realizzata una campagna informativa rivolta alle scuole, grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha consentito di raccogliere le adesioni di 55 classi tra primarie e secondariedi primo grado di Pisa, Massa, Carrara, Livorno, Lucca, Siena, Grosseto, Pistoia, Prato, Arezzo, Firenze.

Obiettivo, non solo incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della propria città. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe ha seguito con il supporto di operatori didattici qualificati. In aula sono stati presentati i servizi urbani di Autolinee toscane e l’organizzazione dell’azienda, valorizzando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente. Tutte le classi hanno avuto modo di sperimentare un’uscita in autobus con il supporto degli insegnanti e dell’operatore didattico in modo da mettere in pratica le regole apprese e per scoprire i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare. A Pisa le classi coinvolte sono tutte dell’Istituto comprensivo Fibonacci: VA, B, C della scuola primaria “D. Chiesa” e IA, B della scuola secondaria (Sede

Centrale). I bambini sono saliti sui bus della navetta scoprendo la storia di piazza dei Cavalieri, della Normale e della Torre dell’Orologio, vedendo la Chiesa di San Sisto, Piazza dei Miracoli, l’Università di Pisa. Approfondita la storia delle Mura di Pisa. Poi i lungarni; la chiesa del Santo Sepolcro, i Banchi, il Bombardamento della città. Arrivati a destinazione hanno acquisito nozioni della Domus Mazziniana, di Piazza Vittorio Emanuele II e del murale Tuttomondo di Keith Haring. Il progetto è gratuito per tutti i partecipanti.

Positivo anche il giudizio dei docenti. La prof Rosanna Di Vittorio: "Gli alunni e le alunne, dopo aver svolto delle attività pratiche in classe finalizzate all’individuazione dei luoghi di interesse storico, artistico, culturale della città e dei mezzi pubblici a disposizione per raggiungerli, hanno effettuato un tour in bus, per visitarli e fotografarli".