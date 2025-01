"Urgenti opere di spargirsale"

E’ polemica sulla sicurezza delle strade, che sotto le temprature dell’inverno vedono aumentare le criticità. Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale di minoranza della lista civica "Boggi Sindaco", ha segnalato al sindaco Matteo Cecchelli "l’estrema urgenza di interventi immediati per far fronte alla pericolosità delle strade del nostro territorio, aggravata dalle temperature notturne sotto zero registrate in questi giorni". Ma cosa sta accadendo?

"La presenza di ghiaccio su molte strade comunali rende estremamente rischiosa la circolazione, in particolare per scooter, biciclette e pedoni, oltre che per gli altri veicoli – dice Mazzarri –. Particolare criticità è stata riscontrata nelle zone di Orzignano e Molina di Quosa, incluso li sottopasso di Orzignano, dove i tratti stradali ghiacciati costituiscono un grave rischio per l’incolumità pubblica". Quindi la richiesta.

"Servono interventi immediati di spargimento di sale o altro materiale antighiaccio su tutto il territorio comunale – spiega – , con particolare attenzione ai punti più critici come li sottopasso di Orzignano e le strade di Molina, un monitoraggio costante per individuare e risolvere tempestivamente situazioni di rischio, un piano di prevenzione continuativo, visto il perdurare delle basse temperature". "Confido che l’amministrazione comunale – conclude la consigliera Mazzarri – voglia intervenire prontamente per tutelare la sicurezza stradale e prevenire incidenti. Rimango a disposizione per ulteriori segnalazioni o collaborazioni in merito".