Università: si celebra la Giornata delle Donne e delle Ragazze nella Scienza

Pisa, 7 febbraio 2025 – Il prossimo martedì 11 febbraio, alle 16, nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (Via del Borghetto, 80, Pisa) dell’Università di Pisa, si svolge la presentazione del volume "La scienza al femminile. Storie e testimonianze"(Franco Angeli) a cura di Maria Pia Abbracchio dell'Università degli Studi di Milano e Giacomo Lorenzini dall’Ateneo pisano.

L’evento si svolge in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza dell’11 febbraio, celebrata in tutto il mondo e istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015 con il patrocinio dell’UNESCO. Il libro - che raccoglie i contributi presentati a un evento organizzato dal Dipartimento nel settembre 2023 - sottolinea l’importanza di offrire modelli di ruolo femminili per ispirare le giovani generazioni raccontando storie di scienziate di ieri e di oggi.

“Nonostante i progressi nell’accesso all’istruzione superiore, persistono ancora notevoli disparità di genere nella scelta dei percorsi di studio, in particolare nelle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) – sottolinea Lorenzini - Nel mondo soltanto il 28% dei ricercatori è di sesso femminile. Ciò è per lo più legato a stereotipi e pregiudizi secondo cui le donne avrebbero una minore attitudine a perseguire materie scientifiche. Tale divario di genere è un tassello fondamentale del più ampio problema del gender gap".

“La scarsa visibilità di donne in ruoli di leadership nel mondo scientifico fa sì che le ragazze abbiano meno modelli a cui ispirarsi e meno stimoli a intraprendere carriere STEM – conclude Lorenzini - La parità di genere nella scienza richiede un impegno costante per eliminare le disuguaglianze nelle opportunità di carriera, nelle condizioni di lavoro e nel riconoscimento dei meriti”. La partecipazione è libera fino a esaurimento posti disponibili.