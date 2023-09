"Un’antenna a pochi metri dal Buonarroti"

"Un impianto di telefonia in un condominio di via via Pacioli, a pochissime decine di metri dal liceo Filippo Buonarroti". La segnalazione giunge dall’ osservatorio scolastico Pisa, allertato da alcuni genitori degli studenti. "I genitori ci hanno detto che l’amministratore di condominio ha proposto ad alcuni condomini di installare sul tetto del proprio palazzo un’antenna per la telefonia mobile di un grande operatore internazionale. Ma è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze. Un fatto che lascia supporre che categorie “fragili” non debbano avere un’antenna di telefonia sopra la propria testa - sottolinea l’osservatorio - inoltre la localizzazione degli impianti rientra nelle competenza degli enti locali".

La richiesta è chiara: "Invitiamo i condomini a ponderare attentamente una decisione che probabilmente offre loro un’opportunità economica a scapito di un rapporto con la cittadinanza e la scuola che inevitabilmente potrebbe finire per deteriorarsi" conclude l’ osservatorio scolastico Pisa.