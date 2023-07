Una pedana speciale per rendere più inclusiva la piscina di Uliveto

Installata e funzionante la pedana per persone con disabilità o difficoltà motorie nella Piscina comunale di Uliveto Terme che diventa ancora più inclusiva. "Dopo il rodaggio e miglioramento della struttura, durato una decina di giorni - spiega l’assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini _ la nostra bella piscina comunale di Uliveto, gestita da Canottieri Arno, offre, in sicurezza e in modo inclusivo, servizio importante per le persone con disabilità e difficoltà nel muoversi. Una pedana che si alza e si abbassa per consentire facilmente, con l’ausilio degli operatori della piscina, a tutti di fare il bagno senza problemi, con tutti i benefici che se ne possono trarre". "Sono già molti i bambini, i ragazzi, gli adulti che stanno usando la pedana - continua Bertini - valido supporto anche per i loro familiari e accompagnatori. Ringrazio Canottieri Arno e gli operatori della struttura. Ho potuto apprezzare, ogni giorno, la loro gioia nel fornire questo fondamentale servizio a chi è più fragile".