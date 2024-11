Una full immersion nella tornitura. Open day al Museo Società Operaia

Una full immersion nell’affascinante arte della tornitura che continua a stimolare designer che progettano i più lussuosi arredi nel mondo. La lavorazione del legno, attraverso la tornitura, rivela le venature uniche e irripetibili di ogni pezzo, nascoste sotto la corteccia. E oggi, domenica 3 novembre, il Museo della Società Operaia di Cascina, Legno e Mestieri, ospita una mostra nazionale di artisti provenienti da tutta Italia, membri dell’Associazione Italiana Artisti Tornitori del Legno (Aiatl). L’evento, nella sede di via Curtatone n. 60 a Cascina, è aperto al pubblico dalle 10.30 alle 18, in coincidenza con il Mercatino dell’Antiquariato. Le opere esposte includono creazioni come vasi, ciotole, piatti, penne e trottole, alcune delle quali vincitrici di premi nazionali di tornitura. Questi veri e propri maestri non sono solo hobbisti, ma artisti riconosciuti che offrono corsi e pubblicano su riviste internazionali. Aiatl gestisce anche una rivista online, e-zine, per promuovere il talento dei propri soci. Fondata nel 2013 a Torino, conta oltre 70 membri provenienti da tutte le regioni d’Italia, uniti dalla passione per la lavorazione del legno. L’associazione organizza anche concorsi nazionali e collabora con realtà estere. Questa esposizione segna il secondo evento nazionale per l’Aiatl al Museo della Società Operaia di Cascina.

"Siamo felici di poter esporre qui, per la seconda volta – afferma il presidente Marco Del Gaudio – e ringraziamo la direttrice del museo, Meri Gronchi (nella foto in alto) e tutto il consiglio direttivo per il suo supporto e la complicità sul tema che anche quest’anno non è mancata. Vogliamo mostrare al pubblico la magia della lavorazione del legno ed incoraggiare chiunque a scoprire le proprie potenzialità artistiche".

"Questa seconda esposizione – commenta Meri Gronchi, presidente della Società Operaia di Cascina e direttrice del museo, commenta – rappresenta un passo importante per il nostro museo, trasformandolo in una vetrina per l’artigianato artistico nazionale. Vogliamo far capire che l’artigianato nel settore del mobile e la lavorazione del tornito in legno, soprattutto nel nostro territorio, non è assolutamente scomparso, ma si è evoluto per adattarsi ai tempi, proprio come in tutta Italia e in ogni altro settore lavorativo". In questa occasione, sarà possibile esplorare anche le nove aree tematiche del museo.